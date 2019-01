Crema de calabacitas de Toñita Tiempo Total 1 H 5 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Deliciosa crema de calabacitas ideal para los días de invierno. Es saludable y puede fácilmente convertirse en vegetariana si sencillamente reemplazas el consomé de pollo por caldo de verduras. Ingredientes 1 taza de puré espeso de calabacitas cocidas

1 cucharada de mantequilla

1 cucharada de cebolla rallada

1 diente de ajo picado

2 cucharadas rasas de fécula de maíz 2 tazas de leche

2 tazas de consomé casero de pollo

Sal y pimienta, al gusto

1 taza de crema Cómo hacerlo 1. Cuece las calabacitas en suficiente agua hasta que se hayan ablandado, aproximadamente 10 minutos. Muele en la licuadora con un poco de su agua de cocción, hasta lograr un puré espeso. Cuela para que quede suave. 2. Derrite la mantequilla en una olla a fuego medio-alto. Agrega la cebolla y el ajo. Cocina hasta acitronar, luego agrega la fécula de maíz para que se dore durante un par de minutos. 3. Incorpora la leche, puré de calabacitas, consomé de pollo, sal y pimienta. Cocina a fuego lento durante 10 minutos, o hasta que haya agarrado un buen sazón. 4. Poco antes de servir, agrega la crema y bate para que se incorpore bien. 5. Sirve y adorna con nuez picada y nuez moscada.

