Crema de ejote con elote Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Una deliciosa crema vegetariana. Los ejotes y el elote se muelen en crudo con leche y crema para luego cocinarse a fuego lento. ¡Definitivamente una de las recetas de sopa más fáciles que existen! Ingredientes 200 gramos de ejotes, limpios

100 gramos de granos de elote frescos

1 taza de crema

1 ½ tazas de leche

Mantequilla, la necesaria 2 cucharadas de cebolla picada

1 diente de ajo picado

Sal y pimienta

Calienta la mantequilla en una cacerola u olla mediana a fuego medio-alto. Agrega la cebolla y el ajo, y fríe hasta que se hayan acitronado, aproximadamente 5 minutos. 2. Muele los ejotes en la licuadora junto con el elote, la crema y la leche, hasta lograr una crema suave. Cuela y vierte dentro de la cacerola con la cebolla y el ajo. 3. Sazona con sal y pimienta. Deja que hierva a fuego suave el tiempo necesario para que se cueza, aproximadamente 15 minutos. 4. Sirve caliente y adorna con cubitos de pan tostado o croutones.

