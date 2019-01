Crema de calabacitas al ajo Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 En esta receta de sopa, las calabacitas se cocinan al vapor con un poco de mantequilla, cebolla y, por supuesto, ajos. Se trata de una sopa vegetariana la cual, si deseas, puede sazonarse con consomé de pollo en polvo, en lugar de sal. Ingredientes 4 cucharadas de mantequilla derretida

3 calabacitas finamente picadas

1 cebolla mediana en rebanadas

2 dientes de ajo finamente picados

1 ½ tazas de leche ½ cucharada de azúcar

½ cucharada de orégano

½ cucharada de nuez moscada

Derrite la mantequilla en una sartén y agrega las calabacitas picadas, cebolla y ajos. Cubre y cocina a fuego medio durante el tiempo necesario hasta que las se hayan cocido, entre 10 y 15 minutos. Retira del fuego y deja enfriar. 2. Coloca el guiso de calabacitas en la licuadora y agrega la leche, azúcar, orégano y nuez moscada. Muele hasta lograr una crema suave. 3. Vierte la mezcla a la olla y regresa al fuego. Deja hervir a fuego muy suave durante 5 minutos. 4. Rectifica el sazón y agrega sal y pimienta según sea necesario. Sirve decorada con galletitas al gusto.

