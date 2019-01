Crema de cacahuate y chile chipotle Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Si quieres una sopa rápida y sabrosa para la comida entre semana, no busques más. El cacahuate y el chipotle son una pareja perfecta. ¡Una de mis recetas favoritas! Ingredientes 1 cucharada de aceite

½ cebolla chica, rebanada o picada

300 gramos de cacahuate

1 chile chipotle de lata

½ kilo de jitomate asado y pelado 2 cucharaditas de consomé en polvo

Sal y pimienta al gusto

1 lata de leche evaporada

Calienta el aceite en un sartén chico a fuego medio-alto. Agrega la cebolla y cocina hasta que se haya acitronado, aproximadamente 5 minutos. 2. Coloca en la licuadora la cebolla acitronada, cacahuate, chile chipotle, jitomate asado, consomé en polvo, sal y pimienta. Muele hasta lograr una consistencia cremosa y homogénea. 3. Vierte la la mezcla en una olla y deja que hierva durante 5 minutos. Agrega el caldo de pollo y por último la leche. 4. Deja que hierva durante 5 minutos más y sirve caliente.

