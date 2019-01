Crema de apio y papa Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H 20 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Esta receta de sopa es deliciosa. Además de apio, lleva poros, berros y papas que, combinados con un toque final de crema y nuez moscada, resulta irresistible. Ingredientes 4 cucharadas de aceite

2 poros, bulbos separados y picados

400 gramos de apio, finamente picado

1 manojo de berros, picados

1 ¼ litros de agua hirviendo Sal y pimienta al gusto

1 ½ tazas de leche

300 gramos de papa, peladas y cortadas en dados pequeños

½ taza de crema

1 cucharadita de nuez moscada Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en una olla mediana a fuego medio-alto. Agrega el bulbo de poro picado y cocina hasta acitronar. Luego, agrega el apio y los berros picados. 2. Ya acitronado todo, añade el agua y sazona con sal y pimienta. 3. Agrega la leche y cocina a fuego lento durante 10 minutos. Incorpora las papas cocina durante 15 minutos más. Retira del fuego y espera a que se enfríe un poco. 4. Licúa todos los ingredientes hasta obtener una crema fina. Regresa a la olla y agrega la crema y la nuez moscada. Calienta de nuevo y sirve con cuadritos de pan tostado.

