Sopa de tortitas de plátano Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Las tortitas se mezclan con harina y huevo, y se fríen antes de cocinarse en caldo de pollo con cebolla, jitomate y, por supuesto, chiles serranos. Ingredientes 5 plátanos Tabasco

½ cucharadita de clavos

½ cucharadita de orégano

1 cucharada de harina

1 huevo

Aceite para freír ½ cebolla, finamente picada

1 jitomate, finamente picado

Chiles serranos, finamente picados, al gusto

6 tazas de caldo de pollo

Sal Cómo hacerlo 1. Pela los plátanos y cuece a fuego medio-alto en una olla con suficiente agua. Una vez cocidos, escurre y muele en la licuadora junto con el clavo, orégano, harina y huevo, hasta lograr una pasta suave. 2. Forma las tortitas con esta pasta. Mientras, calienta suficiente acete en un sartén grande a fuego alto. 3. Fríe las tortitas en el aceite bien caliente hasta que se hayan dorado. Retíralas del sartén y escurre el exceso de grasa sobre servilletas de papel. 4. Aparte, en una cacerola u olla grande con muy poco aceite a fuego medio-alto, fríe la cebolla durante aproximadamente 5 minutos, o hasta que se haya acitronado. Agrega el jitomate y los serranos picados. Una vez que se ha sazonado este ese recaudo, vierte el caldo de pollo y rectifica la sal. 5. Agrega las tortitas y deja que hierva a fuego suave durante 10 minutos. Sirve calientes. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.