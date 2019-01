Sopa de médula Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H 25 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 25 Min Porciones 6 Una receta tradicional en la que la médula se cocina por separado, mientras se prepara el caldillo con jitomate, cebolla, ajo epazote y caldo de res. Ingredientes 1 kilo de médula de res limpia y bien lavada

1 cebolla

3 dientes de ajo chicos (uso dividido)

1 rama de epazote (uso dividido)

Sal, pimienta, al gusto

2 cucharadas de aceite 2 jitomates grandes, asados, pelados y sin semillas

Comino en polvo, al gusto

2 zanahorias en tiras

2 litros de caldo de res

1. Cuece la médula en una olla con agua, 1/4 de la cebolla, 1 diente de ajo, un par de hojas de epazote sal y pimienta. Deja que hierva durante aproximadamente 1 hora, o hasta que suavice. Una vez lista, corta en trozos pequeños. 2. Mientras la médula se cocina, calienta el aceite en otra olla. Muele el jitomate con el resto de la cebolla, 2 dientes de ajo un poco de comino, y vierte sobre el aceite caliente. Fríe, moviendo de vez en cuando, durante 15 minutos. 3. Agrega las zanahorias, caldo de res y el resto del epazote. Cocina durante aproximadamente 5 minutos, hasta que las zanahorias estén suaves, y añade la médula cocida. Rectifica la sazón, deja que suelte un último hervor y retira del fuego. 4. Sirve bien caliente con 1 chile chipotle en cada plato.

