Sopa de manzana y chaya Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Esta sopa de manzana y chaya es deliciosa y nutritiva. La chaya es un legado de nuestra cultura maya y entre sus bondades se encuentra que es rica en hierro, calcio y vitaminas A y C. Ingredientes 3 manzanas peladas y en cubitos

2 jitomates

½ cebolla

Aceite, el necesario

2 cucharadas de harina 6 tazas de caldo de pollo

15 hojas de chaya, cocidas y picadas

1 cucharada de perejil picado

Sal y pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. Remoja los cubitos de manzana en agua con sal para evitar que se oscurezcan mientras preparas la sopa. 2. Aparte, muele en la licuadora el jitomate con la cebolla. 3. Calienta el aceite en una olla o cacerola mediana. Agrega el harina y fríe hasta que se dore, moviendo constantemente. Vierte ahí el jitomate licuado y fríe hasta que se sazone. 4. Incorpora el caldo de pollo, chaya picada, perejil, sal y pimienta. Escurre las manzanas y agrega a la olla. Deja

que hierva el tiempo necesario para que la manzana quede cocida y suave, aproximadamente 10 minutos.

