Camarones agridulces Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Camarones asados a la perfección, después de ser marinados en una salsa agridulce de aceite de oliva, naranja, limón y vino blanco. Ingredientes ½ taza (125 ml) de aceite de oliva

1 cucharada de mostaza de Dijon

3 dientes de ajo machacados

1 limón, su jugo

1 naranja, su jugo

1 cucharadita de albahaca, o al gusto

2 cucharadas de vino blanco (opcional)

30 camarones, pelados y limpios Cómo hacerlo 1. En un tazón de vidrio, mezcla el aceite de oliva, mostaza, ajo, jugo de limón, jugo de naranja, albahaca y vino blanco. Incorpora los camarones y revuelve bien. Cubre el tazón y deja marinar durante 1 hora. 2. Precalienta la parrilla a fuego alto. 3. Coloca los camarones en brochetas y cocina de 3 a 5 minutos, dando vuelta una sola vez, hasta que hayan cambiado de color. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

