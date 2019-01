Sopa de bolitas Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 10 Una sopa muy sencilla hecha con bolitas de masa de maíz y cocinadas en un caldo de frijoles con jitomate y cebolla. Ingredientes 1/4 de kilo de masa de maíz

40 gramos de mantequilla

Agua, la necesaria

Sal, al gusto

1 jitomate mediano, lavado 2 rebanadas de cebolla

1 cucharada de aceite

1 ½ litros de caldo de frijoles

1. Amasa la masa junto con la mantequilla y sal, hasta lograr una textura suave, no floja. Si siente un poco dura, agregan unas cucharaditas de agua. 2. Forma con esta masa bolitas del tamaño de un tomate verde. Luego, presiona el centro de cada bolita con la yema del dedo para formar cazuelitas. Deben salir aproximadamente 45 cazuelitas. 3. Muele juntos el jitomate y la cebolla con muy poca agua. Vierte dentro de una cacerola con el aceite caliente y fríe durante unos 5 minutos. Una vez listo este recaudo, agrega el caldo de frijoles y cocina hasta que suelte el hervor. 4. Agrega poco a poco las cazuelitas de masa y cocina durante 20 minutos a fuego lento o medio. 5. Sirve con el queso rallado.

