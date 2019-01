Sopa negra de huitlacoche con pollo Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Prepara esta sopa con huitlacoche fresco durante la temporada o sencillamente compra huitlacoche enlatado si se te antoja durante cualquier época del año. Es fácil y muy buena. Ingredientes 1 pechuga entera de pollo

1 litro de caldo de pollo

50 gramos de mantequilla

1 diente de ajo, finamente picado

1/2 cebolla grande picada

3 chiles verdes, finamente picados

1/2 kilo de huitlacoche, picado

250 gramos de champiñones, lavados y picados

1 rama de epazote

50 gramos de chicharrón seco, molido Para servir 150 gramos de queso panela, en cubitos

4 cucharadas de crema

2 tortillas, cortadas en tiritas y fritas

2 cucharadas de cilantro picado

1. Cuece la pechuga de pollo en el caldo de pollo, a fin de hacer éste más sustancioso. Una vez cocida, desmenuza finamente y cuela el caldo. Reserva. 2. En una sartén con mantequilla, acitrona el ajo, cebolla y chiles verdes. Agrega el huitlacoche, los champiñones y el epazote. Revuelve bien. Tapa y cocina a fuego medio durante 15 minutos, hasta que haya soltado sus jugos. 3. Vierte el caldo de pollo dentro de una olla y agrega el guiso de huitlacoche. Deja que hierva a fuego medio durante 10 minutos. Agrega la pechuga desmenuzada, rectifica la sal y cocina a fuego bajo durante 20 minutos más. 4. Coloca un poco de chicharrón molido y panela en el fondo de cada plato. Vierte encima la sopa hirviendo y adorna con crema, tiritas de tortilla frita, cilantro picado y trocitos de chile pasilla.

