Sopa de milpa Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Una deliciosa mezcla de ingredientes orgullosamente mexicanos: flor de calabaza, chiles poblanos, elotes, habas y nopales. Ingredientes 2 cucharadas de aceite vegetal

½ cebolla finamente picada

2 chiles poblanos asados, limpios y en rajas

2 tazas de flor de calabaza, cortada en trozos

1 taza de granos de elote cocidos 1 taza de habas verdes, cocidas y peladas

4 nopales sin espinas, cocidos y cortados en tiras

3 litros de caldo de pollo (natural o hecho con consomé en polvo)

1 rama de epazote

Sal, al gusto Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en una cacerola u olla mediana. Agrega la cebolla y cocina hasta que se acitrone, aproximadamente 5 minutos. Incorpora las rajas y deja que se sofrían ligeramente durante 1 minuto. 2. Agrega las flores de calabaza, granos de elote, habas y nopales. Deja sofreír durante 1 minuto. 3. Finalmente vierte el caldo y añade el epazote y la sal. Cocina a fuego lento hasta que esté bien sazonada.

