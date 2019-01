Mole verde Tiempo Total 2 H 5 Min Tiempo Activo 1 H 20 Min Tiempo Prep 45 Min Porciones 8 Este mole verde es igualmente delicioso con pierna de cerdo o pechuga de pollo. Se sirve sobre una cama de lechuga orejona y se acompaña con arroz blanco y/o frijoles refritos. Ingredientes 1 kilo de pierna de cerdo o de pechuga de pollo

2 cebollas, rebanadas (uso dividido)

3 dientes de ajo medianos, pelados (uso dividido)

2 ó 3 limones, el jugo

1 kilo de chiles poblanos

2 cucharadas de ajonjolí

2 cucharadas de cacahuates 8 almendras peladas

1/3 de taza de aceite o manteca

3 tortillas de maíz, en trozos

Sal, al gusto

8 hojas de lechuga orejona, grandes

Rábanos desinfectados y rebanados, al gusto Cómo hacerlo 1. Coloca la carne en una olla con agua y agrega 1 diente de ajo, 1 cebolla y sal al gusto. Cocina hasta que esté suave, aproximadamente 30 minutos para el pollo y 1 hora para la pierna de cerdo. Una vez fría, deshebra y reserva el caldo. 2. Coloca una cebolla rebanada en un recipiente chico y agrega dl jugo de los limones para que se desfleme mientras preparas el mole. 3. Asa, pela, limpia y desvena los chiles poblanos. 4. En una sartén, tuesta el ajonjolí, retira del fuego y reserva. En la misma sartén, tuesta los cacahuates y las almendras. Una vez listos, retira del fuego y reserva. 5. En una cazuela, preferentemente de barro, calienta el aceite o la manteca. Agrega las tortillas y fríe hasta que estén bien doradas. Retíralas del fuego y reserva. Agrega a la misma cazuela la mitad de 1 cebolla y 2 dientes de ajo, y cocina hasta que se hayan acitronado. 6. Coloca en la licuadora los chiles poblanos, un poco del caldo de cocimiento de la carne, tortillas doradas, ajonjolí, cacahuates, almendras, ajo y cebolla acitronados. Muele hasta lograr una salsa homogénea. 7. Vierte cuidadosamente esta salsa en la cazuela de barro. Agrega suficiente caldo del cocimiento de la carne y sal al gusto. Deja que hierva a fuego lento durante 5 ó 10 minutos, hasta que alcance el sazón y consistencia deseados. 8. Incorpora la carne deshebrada mientras mueves suavemente y cocina hasta que se haya calentado perfectamente. 9. Sirve el mole sobre hojas de lechuga y agrega cebolla desflemada y rábanos encima. Puedes acompañarlo con arroz blanco con verduras y/o frijoles refritos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.