Pencas Xóchitl Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Una especie de sándwich de res, pero en lugar de pan se utilizan dos pencas de nopal para crear el emparedado. Un alimiento completo y bastante saludable... además de fácil. Ingredientes 6 bisteces de res

12 pencas de nopal tiernas, limpias

2 jitomates, rebanados

1 cebolla en rodajas

6 ramas de cilantro

6 rebanadas de queso adobera

Sal y pimienta

1. Sazona los bisteces con sal y pimienta. 2. Coloca sobre 6 pencas de nopal limpia un bistec, dos rebanadas de jitomates sazonadas con sal, rodajas de cebolla, una rama de cilantro y una rebanada de queso. Cubre con otra penca de nopal para formar un sándwich. 3. Envuelve perfectamente cada ración en papel aluminio y coloca los 6 envoltorios sobre una charola para hornear. 4. Hornea a temperatura media durante 30 minutos, o hasta que todo quede bien cocido. 5. Puedes servir con arroz blanco.

