Machaca jalisciense Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Esta "machaca" estilo Jalisco no es seca, como la tradicional machaca del norte, sino fresca. Es pierna de cerdo cocida, deshebrada y preparada con salsa mexicana y huevos. Ingredientes ½ kilo de carne de pierna de cerdo

3 chiles serranos ( al gusto), picados

1 cebolla mediana, picada

2 jitomates grandes, picados

10 ramitas de cilantro, picado

3 huevos

Sal, pimienta y cominos, al gusto

Aceite, el necesario Cómo hacerlo 1. Cocina la carne de cerdo en su ficiente agua. Una vez cocida, deshebra. 2. Pica finamente los chiles, la cebolla y los jitomates. 3. En una cacerola con poco aceite, acitronan los chiles y la cebolla. Agrega los jitomates y cocina hasta que se suavicen. Agrega la carne deshebrada y el cilantro. 4. Cocina durante unos minutos a fuego medio. 5. Bate los huevos en un recipiente y agrega a la carne sin dejar de mover hasta que se incorporen bien. 6. Sazona al gusto con sal, pimienta y cominos. Sirve en tacos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

