Chiles rellenos de chicharrón Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Los chiles anchos se limpian y se remojan antes de rellenarse con una mezcla de chicharrón, queso, cebolla, cilantro y chiles jalapeños. Al servirse se bañan con un caldillo caliente a base de jitomate. Ingredientes 8 chiles anchos grandes

½ kilo de chicharrón de pancita, picado

¼ de kilo de queso Oaxaca

1 cebolla chica, finamente picada

Jalapeños frescos, picados, al gusto

1 manojo de cilantro picado Caldillo ¾ de kilo de jitomate asado

½ cebolla asada

1 diente de ajo, pelado y asado

Pizca de mejorana Cómo hacerlo 1. Los chiles anchos se remojan en agua caliente durante 10 minutos en un recipiente tapado.

Cada chile se abre con cuidado y se limpia de venas y semillas; luego se enjuagan con agua fría y se dejan escurrir. 2. Aparte, en un sartén, se fríe el chicharrón picado con su misma grasa y se agregan poco a poco el cilantro picado, cebolla y chile jalapeño fresco. Se rectifica la sazón. 3. Cada chile se rellena con cuidado con el chicharrón guisado y una porción de queso desmenuzado. 4. Para preparar el caldillo: en la licuadora se muelen el jitomate, cebolla, ajo y mejorana. Se vierte en la misma sartén donde se hizo el relleno, se sazona, se deja hervir un ratito y se le pone sal y pimienta. 5. Baña los chiles con el caldillo bien caliente.

