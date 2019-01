Flautas de carne de res Tiempo Total 1 H 30 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 30 Min Porciones 18 Flautas de carne deshebrada de res y servidas con lechuga y salsa picante de jitomate. Si lo deseas, agrega crema y queso al momento de servir. Ingredientes Flautas 1 kilo de carne de res para deshebrar

1 cebolla entera

3 dientes de ajo

Sal, al gusto

1 cebolla, picada

500 gramos de jitomate

1 pizca de cominos

18 tortillas para flauta

1/2 taza de aceite vegetal

1/2 lechuga romana, picada Salsa 1 kilo de jitomate

30 gramos de chile de árbol seco

1 diente de ajo

1 diente de ajo

Sal, al gusto Cómo hacerlo 1. Coloca la carne en una olla de presión, cubre con agua, agrega 1 cebolla entera, 3 dientes de ajo y sal. Tapa y cuece a presión durante 35 minutos. Permite que la olla se enfríe antes de abrir, saca la carne y deshebra. Desecha la cebolla y el ajo, y reserva el caldo para otro uso. 2. Calienta 1 cucharada de aceite en un sartén a fuego medio, agrega la cebolla picada y sofríe hasta que se ve transparente, aproximadamente 5 minutos. Licua el jitomate hasta hacerlo puré, cuela y vierte sobre la cebolla. Cocina durante otros 5 minutos o hasta que el jitomate cambie de color. Sazona con sal y cominos, y añade la carne deshebrada. Deja que todo hierva junto a fuego moderado durante unos minutos para que los sabores se integren. 3. Rellena las tortillas con la carne y enrolla para formar las flautas. 4. Calienta 1/2 taza aceite en un sartén a fuego medio-alto. Fríe las flautas en el aceite bien caliente hasta que se hayan dorado. Escurre sobre toallas de papel y sirve con lechuga y salsa de jitomate con chile de árbol. 5. Para preparar la salsa, asa los jitomates y los chiles en un comal, hasta que la piel de los jitomates empiece a desprenderse y los chiles se hayan tostado, cuidando que no se quemen. Pela los jitomates y licuálos junto con los chiles, 1 diente de ajo, sal y 1/2 taza de agua.

