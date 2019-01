Barbacoa Tapatía Tiempo Total 2 H 30 Min Tiempo Activo 2 H Tiempo Prep 30 Min Porciones 15 Esta receta de barbacoa tapatía se prepara con carne re res y de cerdo, y lleva un poco de tocino. Es buenísima y relativamente fácil. Si deseas ahorrar tiempo en la cocción de la carne, utiliza una olla de presión. Ingredientes 750 gramos de bandera o carne para deshebrar de res

750 gramos de aleta o carne para deshebrar de cerdo

3 hojas de laurel

125 gramos de tocino

½ cebolla mediana, en rebanadas

5 chilacates

2 chiles pasilla

2 chiles chipotle, de lata

2 dientes de ajo

½ tablilla de chocolate de mesa 1 cucharadita de orégano seco

10 pimientas negras

5 bolitas de azafrán

Pizca de cominos

½ cucharadita de jengibre en polvo o rallado

1 cucharada de azúcar

Aceite, el necesario

Vinagre, un chorrito

1. La carne se pone a cocer con suficiente agua, sal y laurel. Ya bien suave, se deshebra. 2. Mientras, los chiles se remojan en agua caliente y ya suaves se muelen en la licuadora con chocolate, ajo, orégano, pimientas, cominos, jengibre, azafrán, vinagre y caldo de la carne, para lograr una consistencia regular, tipo adobo. 3. En una cazuela grande, en poco aceite, se fríen el tocino picado y la cebolla. Cuando estén transparentes, se vierte sobre ellos el adobo colado y se deja guisar unos minutos. 4. Se puede agregar caldo de la carne y se deja hervir a que sazone. 5. Se agrega la carne deshebrada y el azúcar. Debe hervir otros 10 minutos. Se puede sazonar con un poco de consomé en polvo.

