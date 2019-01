Barbacoa Sencilla Tiempo Total 2 H 15 Min Tiempo Activo 1 H 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 La barbacoa es originaria del centro del país. Normalmente se prepara con cordero (borrego), pero mi receta de barbacoa lleva suadero de res. Como su nombre lo dice, es sencilla, pero deliciosa. Si quieres ahorrar tiempo, utiliza una olla presto para cocer Ingredientes 1 kilo de suadero

1 chilacate

3 chiles pasilla

3 clavos

½ cucharadita de tomillo

2 hojas de laurel 10 pimientas gordas

½ cucharadita de comino

3 dientes de ajo

1 cucharada de sal

Cebolla desflemada o picada

1. Primero se remoja la carne en agua con sal durante media hora. Pasado ese tiempo se escurre y se pone a cocer con ajo, laurel y una cucharadita de sal. 2. Aparte se remojan los chiles y se muelen en la licuadora con clavo, pimienta y cominos. Esta salsa se cuela. 3. Ya cocida la carne se corta en trocitos pequeños y se baña con el chile licuado y caldo de la carne; se regresa al fuego unos minutos a que sazone. 4. Se escurre la carne y se fríen los pedacitos. Las tortillas se mojan en la salsa, se arman los tacos y se calientan en comal o parrilla. Se ofrecen con cebolla desflemada y chile picante.

