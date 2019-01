Banderillas Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Estas banderillas de salchicha son las favoritas de los niños, pero también les encantan a los grandes. Ideales para una fiesta infantil o como botana para cualquier tipo de reunión. Ingredientes ¾ de taza de harina

1 huevo

1 cucharada de royal

½ cucharadita de sal

1 cucharada rasa de azúcar

¼ de taza de leche 6 ó 7 salchichas de hot dog

Palitos

Aceite, el necesario

Harina extra para espolvorear

1. En un tazón se pone harina cernida con royal, sal y azúcar. Se agregan el huevo y la leche, y se bate con batidor de globo o con un tenedor. 2. Se tiene en una sartén aceite abundante. 3. Aparte, cada salchicha se pincha dos veces ligeramente con palillo, se espolvorea con harina, se forra con la masa y se fríe en el aceite caliente hasta que se dore. 4. Se ensarta en un palito y cada quien la sazona a su gusto en la mesa.

