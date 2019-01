Totopos al horno Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Totopos caseros hechos con tortillas de maíz y un poco de limón. Sirve con el dip o la salsa que tu elección Ingredientes 12 tortillas de maíz

1 cucharada de aceite vegetal

2 cucharadas de jugo de limón

1 cucharadita de comino molido

1 cucharadita de chile en polvo

1. Precalienta el horno a 180° C. 2. Corta cada tortilla en 8 triángulos y coloca sobre una charola para hornear, sin encimar. 3. En un frasco con atomizador, mezcla el aceite y el jugo de limón. Mezcla bien y rocía sobre cada pedazo de tortilla, humedeciendo ligeramente. Si no tienes un atomizador, lo puedes hacer a mano con una brocha (barniza ligeramente). 4. Mezcla el comino, el chile en polvo y la sal en un tazón pequeño y espolvorea sobre las tortillas. 5. Hornea alrededor de 7 minutos. Rota la charola y hornea otros 8 minutos, o hasta que los totopos se hayan dorado a la perfección. Sirve calientes o a temperatura ambiente y acompaña con salsa fresca, dip o guacamole.

