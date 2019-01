Frijoles puercos estilo Michoacán Tiempo Total 2 H Tiempo Activo 1 H 30 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 20 Frijoles peruanos con cuatro diferentes carnes de cerdo, pechuga de pollo y tres tipos de chiles. ¡Para chuparse los dedos una y otra vez! Ingredientes 500 gramos de frijol peruano

1 cucharada de aceite

250 gramos de carne maciza de cerdo, cortada en cubitos de 1/2 cm

250 gramos de tocino, picado

1 pechuga de pollo, cortada en cubitos de 1/2 cm

250 gramos de chorizo de cerdo, cortado en cubitos de 1/2 cm 250 gramos de jamón, cortado en cuadros de 1/2 cm

1 cajita (210 gramos) de puré de tomate

250 gramos de jitomates de lata, picados

50 gramos de chiles chipotles adobados

110 gramos de chiles jalapeños picados en escabeche

1. Coloca los frijoles en la olla de presión y agrega el doble de su volumen en agua. Calienta a fuego medio-alto hasta que suba la presión, entonces reduce el fuego a bajo y cocina durante 40 minutos. Los frijoles deben estar cocidos, pero firmes. 2. Mientras los frijoles se cuecen, calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio-alto. Agrega la carne de cerdo y fríe hasta que se haya dorado completamente. Retira del sartén y coloca dentro de un recipiente limpio. Agrega el tocino dentro del mismo sartén y fríe en su propia grasa hasta que esté dorado y crujiente. Retira del sartén y coloca en el mismo recipiente de la carne. Dora muy bien la pechuga de pollo en la grasa del tocino. Retira y coloca en el recipiente con la carne y tocino. Fríe el chorizo en su propia grasa hasta que se haya dorado. Retira del sartén y fríe el jamón en la grasa del chorizo. Procura escurrir el exceso de grasa de las carnes doradas. 3. Vierte el puré de tomate dentro de una olla o cazuela grande. Agrega los jitomates picados, chipotles, jalapeños y chiles güeros. Cocina a fuego medio hasta que empiece a hervir. 4. Agrega la maciza de cerdo, jamón, chorizo, tocino y pollo. Mezcla bien y deja que hiervan a fuego moderado durante 10 minutos. Finalmente incorpora los frijoles (sin caldo), tapa y cocina a fuego bajo hasta que los frijoles estén bien cocidos y los sabores se hayan integrado. 5. Prueba y, si es necesario, agrega sal. Revisa de vez en cuando y, si es necesario, agrega un poco de caldo de frijoles o agua para evitar que se sequen y se peguen.

