Coctel de fruta estilo Ziracua Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Esta receta es muy fácil y deliciosa para los días calurosos, hace mucho tiempo que se prepara en Ziracuaretiro, (ziracua, abreviado) un pueblo del estado de Michoacán. Es toda una tradición y hasta se ha logrado un record guiness en la preparación de este coctel. Espero lo disfruten tanto como yo. Ingredientes 1 jícama grande

1 pepino

1 mango petacón o Heidi

Unas ramitas de cilantro

5 naranjas (el jugo )

1 chile verde o piquín (opcional )

Se lavan y se pelan el pepino,la jícama y el mango, luego se pican en cuadritos pequeños, se colocan en una ensaladera grande. Aparte se exprime el jugo de las naranjas y se reserva.

El cilantro, ya lavado y desinfectado, se pica muy finito junto con el chile verde o chile piquín en polvo.

Se agrega el cilantro a la fruta picada y después el jugo de naranja. Se revuelve todo y se agrega sal al gusto. Se deja reposar unos 15 minutos y se sirve en vasos pequeños.

