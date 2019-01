Camotes al horno Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Camotes al horno con un toque de aceite de oliva, orégano y sal. Pruébalos en lugar de las papas a la francesa. Ingredientes 3 camotes grandes

2 o 3 cucharadas de aceite

2 pizcas de orégano

2 pizcas de orégano

Sal y pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 °C. 2. Lava y pela los camotes. Corta en pedazos medianos y coloca en una charola para hornear. Baña con el aceite y revuelve bien. Espolvorea un poco de orégano y sazona con sal y pimienta. 3. Hornea durante 1 hora o hasta que se hayan ablandado.

