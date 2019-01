Jitomates rellenos con tocino y pimiento Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Jitomates rellenos de una mezcla de tocino, pimiento, queso parmesano y crutones. Una receta para quedar bien. Ingredientes 6 rebanadas de tocino, picado

6 jitomates medianos

1 pimiento verde, sin semilla y picado

4 cucharadas de queso parmesano, rallado

50 g de crutones Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 °C. Engrasa un refractario o charola para hornear. 2. Coloca el tocino en un sartén hondo y grande. Cocina a fuego medio hasta que se haya dorado. Retire del sartén, escurre y reserva. 3. Mientras el tocino se dora, lava y corta la parte superior de los jitomates. Saca cuidadosamente la pulpa, dejando una pared de 2 cm de grosor. Pica la pulpa y coloca una tercera parte en un tazón mediano. Desecha la pulpa restante o reserva para otro uso. 4. Mezcla la pulpa picada con el tocino, pimiento, queso parmesano, crutones, sal y pimienta. Rellena los jitomates con esta mezcla. 5. Coloca los jitomates rellenos en el refractario. 6. Hornea de 20 a 25 minutos, hasta que se hayan calentado completamente. Adorna con ramitas de perejil. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

