Camarones picosos envueltos en tocino Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Camarones envueltos en tocino bien crujiente, y con un toque de chile en polvo. Simplemente deliciosos. Ingredientes 16 camarones grandes, pelados y limpios

8 rebanadas de tocino cortadas a la mitad

Chile en polvo al gusto Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 230 °C. 2. Envuelve los camarones en tocino, sujetando con un palillo. 3. Cubre una charola para hornear con papel aluminio y coloca una rejilla de alambre dentro de la misma. Acomoda los camarones sobre la rejilla y espolvorea ambos lados con el chile. Deja reposar durante 15 minutos. 4. Hornea de 10 a 15 minutos. La rejilla es importante ya que evita que los camarones se remojen en la grasa del tocino.

