Salsa de aguacate, jitomate y mango Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 40 Min Porciones 6 Una salsa diferente para disfrutar como botana con totopos de maíz. También puedes servirla sobre pollo asado. Ingredientes 1 mango finamente picado

1 aguacate finamente picado

4 tomates medianos finamente picados

1 chile verde fresco sin semillas y finamente picado

1 ramo chico de cilantro fresco picado 3 dientes de ajo machacados

1 cucharadita de sal

2 cucharadas de jugo de limón fresco

½ cebolla morada pequeña, picada

1. En un tazón mediano, revuelve el mango, aguacate, jitomate, chile, cilantro y ajo. Agrega la sal, jugo de limón, cebolla morada y aceite de oliva. Refrigera durante 30 minutos antes de servir, de forma que se fusionen los sabores..

