Sopa azteca con pollo Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Trozos de pechuga de pollo en un caldo con jitomate, chile y limón. Se sirve con tiras de tortillas de maíz doradas y aguacate picado. Ingredientes 4 tortillas cortadas en tiras delgadas

1½ cucharadas de aceite de oliva

1 cebolla cortada en rebanadas finas

8 dientes de ajo finamente picados

4 chiles verdes frescos sin semillas y rebanados

250g de pechuga de pollo, cortada en tiras 4 tazas de caldo de pollo

4 cucharadas de jugo de limón fresco

1 jitomate sin semillas y picado

sal y pimienta al gusto

1 aguacate pelado y picado

Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 200° C. 2. Coloca las tiras de tortilla en una charola y hornea hasta que se doren, entre 3 y 5 minutos. 3. En una cacerola grande a fuego medio, cocina la cebolla, ajo y chiles en aceite de oliva hasta que estén ligeramente dorados, entre 4 y 5 minutos. Agrega el pollo, el caldo e pollo, jugo de limón, jitomate, sal y pimienta. Cocina a fuego lento hasta que el pollo esté cocido, de 3 a 5 minutos. 4. Agrega el aguacate y el cilantro y deja que se cocinen bien. Sazona al gusto. 5. Sirve la sopa en platos hondos y cubre con las tiras de tortilla.

