Salsa de aguacate con elote Tiempo Total 8 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 8 Min Porciones 32 Rebanadas de aguacate frescas con elote dulce, aceitunas, pimiento rojo y cebolla. Deliciosa sobre carnes, pescados y mariscos. Ingredientes 500 gramos de granos de elote cocido (frescos o congelados)

125 gramos de aceitunas españolas deshuesadas y rebanadas

1 pimiento rojo picado

1 cebolla morada chica picada

5 dientes de ajo machacados

4-6 cucharadas de aceite de oliva extra virgen 4 cucharadas de jugo de limón

3 cucharadas de vinagre de vino tinto

1 a 2 cucharadas de orégano fresco picado

1/2 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de pimienta negra, recién molida

1. Mezcla en un tazón grande los granos de elote, las aceitunas, el pimiento y la cebolla. 2. En un tazón pequeño, mezcla el ajo, aceite de oliva, jugo de limón, vinagre, orégano, sal y la pimienta. Vierte sobre el elote y revuelve bien. Cubre y deja reposar en el refrigerador durante 8 horas, o toda la noche. 3. Incorpora los aguacates antes de servir.

