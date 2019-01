Pasta de achiote Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Pasta de achiote con chiles habaneros, jugo de naranja, limón y tequila. Usa esta pasta para marinar tus carnes y aves favoritas. Ingredientes 5 cucharadas de pasta semillas de achiote o 2 de pasta de achiote

2 cucharaditas de semillas de comino

1 cucharada de pimienta negra en grano

8 granos de pimienta gorda

½ cucharadita de clavos completos

3 chiles habaneros sin semillas ½ taza de jugo de naranja

½ taza de vinagre de vino blanco

8 dientes de ajo

2 cucharadas de sal

5 limones, su jugo

1. Con un molino para especias o café, muele las semillas de achiote, comino, pimienta, jamaica y clavos hasta obtener un polvo fino. 2. Licua las especias, habaneros, jugo de naranja, vinagre, ajo y sal. Licua hasta lograr una consitencia suave. Incorpora el jugo de limón y el tequila.

