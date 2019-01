Bistec argentino Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 2 H 20 Min Tiempo Activo 16 Min Tiempo Prep 4 Min Porciones 4 Un corte grueso de sirloin asado en un sartén de hierro, bañado en una salsa de vino tinto y romero fresco. Jugoso y delicioso. Ingredientes 1 taza de vino tinto

1 cucharadita de sal

1 ramita de romero fresco

1. Mezcla el vino tinto, la sal y el romero en un tazón pequeño. Deja reposar entre 2 y 3 horas a temperatura ambiente. 2. Calienta un sartén de hierro fundido a fuego alto. Coloca los bisteces en el sartén y cocina alrededor de 4 minutos por cada lado o según el término deseado. Vierte la mezcla de vino y cocina a fuego lento durante 3 minutos.

