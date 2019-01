Ensalada de calamar Tiempo Total 1 H 55 Min Tiempo Activo 1 H 10 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Calamar cocido a fuego lento en un vino blanco y bañado con una vinagreta un poco ácida. Una ensalada perfecta como entremés. Sirve con pan chapata o baguette crujiente acompañado de aceite de oliva extra virgen. Ingredientes 1 kilo de calamar

1 cebolla picada

1 diente de ajo machacado

250 mililitros de vino blanco

125 mililitros de agua

2 cucharadas de echalotes finamente picados 2 dientes de ajo machacados

125 mililitros de aceite de oliva extra virgen

2 cucharaditas de ralladura de limón

125 mililitros de jugo de limón fresco

Sal y pimienta al gusto Cómo hacerlo 1. Quita los tentáculos y la cabeza del calamar. Saca el cartílago interior y tira. Retira el pellejo y tira. Enjuaga con agua fría y corta en aros. Separa la cabeza de los tentáculos y tírala. 2. Coloca la cebolla, 1 diente ajo machacado, el vino y el agua en una cacerola mediana. Deja que hierva. Agrega el calamar limpio (aros y tentáculos). Reduce el fuego a lo más bajo. Cubre y cuece a fuego lento durante 1 hora. 3. Mientras, prepara el aderezo. En un tazón mediano, mezcla los echalotes, 2 dientes de ajo, aceite de oliva, ralladura y jugo de limón, junto con la sal y la pimienta. 4. Una vez que el calamar se haya cocido, escurre y deja enfriar un poco. Revuelve bien con el aderezo. Cubre y deja marinar durante por lo menos 15 minutos antes de servir. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.