Aderezo de ajo (alioli) Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Una especie de mayonesa pero con una cantidad generosa de ajo. Este aderezo de origen francés es delicioso sobre pescado y en sándwiches. Ingredientes 2 yemas de huevo

4 dientes de ajo machacados

250 ml de aceite de oliva extra virgen

Sal y pimienta recién molida, al gusto

1. En un tazón mediano, bate bien las yemas de huevo. Incorpora el ajo. Agrega lentamente el aceite en chorros pequeños, batiendo constantemente hasta lograr una consistencia cremosa. Sazone con sal y pimienta al gusto. Agrega el jugo de limón. Refrigera.

