Sopa japonesa de tofu Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 1 Una sopa vegetariana japonesa con queso de soya y verduras. Esta receta es rápida, pero saludable y llenadora. Ingredientes 1 taza de caldo de verduras

1 cucharadita de miso blanco

1 cucharadita de aceite de ajonjolí

30 gramos de espárragos finamente picados

35 gramos de chícharos 70 gramos de tofu firme, cortado en cubitos

1 cucharadita de mirin (vino de arroz)

1 cucharadita de salsa de soya

1 cucharadita de agua

60 gramos de espinacas Cómo hacerlo 1. Pon el agua, salsa soya y vino de arroz en un vaso, de forma que puedas agregar al work rápidamente. Disuelve el miso en el caldo de de verduras. Reserva. 2. Calienta el aciete en un wok o cacerola. Sofríe los espárragos y los chícharos durante 2 minutos. 3. Agrega el tofu, vino de arroz, salsa soya y agua. Sofríe un minuto más. 4. Agrega el caldo, miso y espinacas. Cocine de 2 a 3 minutos, o hasta que las espinacas se hayan marchitado. Vierte sobre un plato hondo. ¡Disfruta! Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.