Pastel navideño alemán (stollen) Tiempo Total 2 H 40 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 2 H Porciones 15 Pastel relleno de frutas secas y cristalizadas, y una pasta de almendras. Una receta navideña de origen alemán. Ingredientes 7 g de levadura seca

175 ml de leche tibia (45 °C)

1 huevo grande

90 g de azúcar estándar

1 ½ cucharaditas de sal

90 g de mantequilla sin sal, suavizada

375 g de harina

60 g de uva pasa oscura 60 g de uva pasa amarilla

60 g de cerezas cubiertas, picadas

185 g fruta seca mixta

220 g de pasta de almendras

1 cucharadita copeteada de azúcar glass

½ cucharadita de canela en polvo

En un tazón pequeño, disuelve la levadura en leche tibia. Deja reposar hasta que esté cremosa, aproximadamente 10 minutos. 2. En un tazón grande, mezcla la levadura con el huevo, azúcar, sal, mantequilla y ¾ de la harina. Bate bien. Agrega en etapas el resto del harina, revolviendo bien después de cada adición. 3. Una vez que la masa ha empezado a cobrar forma, coloca sobre una superficie ligeramente enharinada y agrega las pasas, cerezas y fruta seca. Sigue amasando hasta lograr una consistencia suave (aproximadamente 8 minutos). 4. Engrasa ligeramente con aceite un tazón grande y coloca la masa dentro del mismo, rotando para lograr que se cubra de aceite. Tapa con un trapo húmedo y coloca en un lugar cálido hasta que duplique su volumen (aproximadamente 1 hora). 5. Engrasa ligeramente una charola para hornear. "Poncha" la masa con tu puño y colócala sobre una superficie ligeramente enharinada. Forma un tubo largo y delgado con la pasta de almendras y coloca en el centro de la masa. Dobla la masa para cubrir la pasta de almendras y pellizca las orillas para sellar. 6. Voltea la masa sobre la charola, dejando el lado unido hacia abajo. Cubre con un trapo limpio y húmedo, y deja que repose hasta que duplique su tamaño, aproximadamente 40 minutos. Mientras tanto, preccalienta el horno a 180 °C. 7. Hornea durante 10 minutos, luego reduce la temperatura a 150 °C y hornea de 30 a 40 minutos, o hasta que se vea dorado. 8. Deja enfriar sobre una rejilla. Espolvorea azúcar glass y un poco de canela sobre el pastel ya frío. Distribuye las almendras tostadas sobre la superficie.

