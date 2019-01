Pastel - pudín de chocolate Average Ratings from Allrecipes Mexico (4) Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Un postre con dos capas de consistencias opuestas. La capa inferior es un pudín de chocolate, mientras que la capa superior es un pastel. Similar al chocoflan, pero más como un "chocopudín" Ingredientes 1 taza (125 g) de harina

2 cucharaditas de polvo para hornear

¼ de cucharadita de sal

¾ taza (185 g) de azúcar refinada

2 cucharadas de cocoa ½ taza (125 ml) de leche

30 g de mantequilla derretida

1 taza (155 g) de azúcar mascabado

¼ taza (30 g) de cocoa

1 ¾ tazas de agua caliente Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 °C. Engrasa y enharina un molde cuadrado de 23 cm. 2. En un tazón mediano, mezcla el harina, polvo para hornear, sal, azúcar y 2 cucharadas de cocoa. Incorpora la leche y la mantequilla derretida. 3. Vierte dentro del molde engrasado. 4. En un tazón pequeño, mezcla el azúcar mascabado y 1/4 de taza de cocoa. Coloca sobre la masa del pastel en el molde y vierte el agua caliente encima. 5. Hornea durante 45 minutos. El postre estará listo cuando la parte superior tiene la consistencia firme de un pastel y la parte inferior es suave como el pudín.

