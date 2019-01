Pastel de coco y jocoque Tiempo Total 2 H 50 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 25 Min Porciones 12 Esta receta de pastel mezcla coco rallado y jocoque con los ingredientes básicos de cualquier pastel. Cubre con betún de queso crema y espolvorea más coco rallado encima. Ingredientes 2 tazas (250 g) de harina

3 cucharaditas de polvo para hornear

1 cucharadita de sal

250 g de mantequilla suavizada

2 tazas de azúcar refinada 5 huevos

1 cucharadita de esencia de coco

1 taza de jocoque

1 taza de coco rallado Cómo hacerlo 1. Calienta el horno a 180 °C. Engrasa y enharina un molde de 20 cm. 2. Cierne juntos harina, polvo para hornear y sal. Reserva. 3. Bate la mantequilla y el azúcar en un tazón hasta acremar. Envuelve los huevos uno por uno, luego añade la esencia de coco. 4. Incorpora la harina, alternando con el jocoque y mezclando muy bien después de cada adición. Envuelve el coco rallado. 5. Vierte la masa dentro del molde. 6. Hornea durante 1 hora o hasta que un palillo insertado en el centro del pastel salga limpio. Retira del horno, deja reposar durante 5 minutos y luego voltea sobre una rejilla de alambre para que se enfríe.

