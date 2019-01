Pastel siciliano de requesón Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 1 H 45 Min Tiempo Activo 1 H 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Pastel de requesón con un toque de naranja y una cantidad muy baja de harina. Bastante ligero comparado con los pasteles de queso. Ingredientes 1 kilo de requesón

155 g (2/3 de taza) de azúcar blanca

½ taza (60 g) de harina

6 huevos

¼ de cucharadita de canela molida

2 cucharaditas de ralladura de naranja

2 cucharaditas de esencia de vainilla

1. Palienta el horno a 150 °C. Coloca la parrilla del horno en el centro. Engrasa y enharina un molde mediano para pastel. 2. Coloca el requesón en un tazón grande y revuelve con una espátula hasta que esté lo más suave posible. 3. Incorpora el azúcar y la harina. Revuelve bien. Envuelve los huevos uno por uno. 4. Agrega la la vainilla, canela, cáscara de naranja y sal. Mezcla bien y vierte sobre el molde. 5. Hornea en el centro del horno aproximadamente entre 75 y 90 minutos, hasta que el pastel cobre un color ligeramente dorado. 6. Asegúrate de que el centro esté firme y de que la punta de un filoso insertado en el centro salga limpia. Enfría sobre una rejilla de alambre. Se hundirá un poco al enfriar. Cubre y refrigera hasta servir.

