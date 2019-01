Pastel de plátano, nuez y coco Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 24 Dos capas de pan de plátano con nuez y coco, rellenas de una especie de crema a base de puré de plátano, nuez y coco. Ingredientes Pastel 1½ tazas (345 g) de azúcar

125 g de mantequilla, suavizada

2 huevos

3 plátanos maduros, hechos puré

2 tazas (250 g) de harina de trigo

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

3 cucharadas de leche descremada

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 taza (125 g) de nueces picadas

1 taza (90 g) de coco rallado Relleno 125 g de mantequilla, suavizada

3 tazas (½ kilo) de azúcar glass

1 plátano maduro, hecho puré

1 taza (125 g) de nueces picadas

1 taza (90 g) de coco rallado

1 taza (90 g) de coco rallado

1 cucharadita de esencia de vainilla Cómo hacerlo 1. Calienta el horno a 180 °C. Engrasa y enharina dos moldes redondos para pastel de 23 cm o un molde cuadrado de 23×30 cm. 2. En un tazón mediano, mezcla el azúcar y la mantequilla. Introduce los huevos y el puré de plátano. 3. Cierne la harina y el bicarbonato de sodio en otro tazón. Agrega a la mezcla de mantequilla alternando con la leche descremada y mezcla bien después de cada adición. 4. Mezcla la esencia de vainilla. Incorpora cuidadosamente las nueces y el coco. Vierte la mezcla en los moldes. 5. Hornea entre 45 y 50 minutos, o hasta que al introducir un palillo, salga limpio. Deja que se enfríen los dos pasteles antes de agregar el relleno. 6. Para preparar el relleno: acrema la mantequilla junto con el azúcar glass hasta que esté suave y esponjosa. Incorpora el puré de plátano, las nueces, el coco y la esencia de vainilla. Revuelve bien.

