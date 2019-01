Pollo al horno estilo italiano Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Muslos de pollo con pierna horneados en una cama de papas y cebolla, servidos con una salsa de jitomate y aceite de oliva. Ingredientes 8 papas medianas peladas

2 cebollas rebanadas

Ramitas de tomillo fresco

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal de mar y pimienta al gusto

250 ml de caldo de pollo o agua

20 tomates cherry

1. Precalienta el horno a 220 °C. 2. Corta las papas en dos para luego cortar en rectángulos gruesos. 3. Mezcle las papas, las cebollas y ramitas de tomillo en un tazón junto con 2 cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta. 4. Pasa las verduras a un refractario y agrega el caldo o agua. Hornea durante 20 minutos. 5. Sazona el pollo con sal, pimienta y tomillo en el tazón. 6. Coloca el pollo sazonado en el refractario, junto con las papas y las cebollas. 7. Hornea durante otros 20 minutos. 8. Agrega los tomates cherry y hornea 20 minutos más. 9. Antes de servir, toma un par de tomates asados y machaca dentro de unas 4 ó 5 cucharadas de aceite de oliva para crear una salsa instantánea y vierte sobre el pollo.

