Pico de gallo Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Una botana saludable y deliciosa. La jícama y el pepino tienen un enorme contenido de agua, mientras que la zanahoria aporta bastante fibra. Ingredientes 1 jicama pelada y cortada en julianas

3 pepinos rebanados y cortados en julianas

3 zanahorias rebanadas y cortadas en julianas

1 naranja pelada y rebanada

2 limones (o al gusto)

Sal al gusto

1. Coloca la jicama, pepinos, zanahorias y naranja en un tazón grande. 2. Agrega sal y chile en polvo al gusto. 3. Exprime el jugo del limón sobre la fruta y revuelve bien. 4. Puedes acomodar la fruta en forma decorativa para hacer la botana más atractiva a la vista.

