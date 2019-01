Tinga poblana de res Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 2 H 25 Min Tiempo Activo 2 H Tiempo Prep 25 Min Porciones 12 Esta receta de tinga poblana es una de mis favoritas. Su elaboración es bastante sencilla, siendo la cocción de la carne lo que toma más tiempo. Ingredientes 1 kg de falda de res

1 kg de jitomates

4 dientes de ajo

2 hojas de laurel

1 cebolla entera

4 cebollas rebanadas

3 cucharadas de aceite vegetal

Sal y pimienta al gusto Cómo hacerlo 1. Coloca la carne, cebolla entera, ajo y hojas de laurel en una olla grande con suficiente agua a fuego alto. Deja que hierva, reduce el fuego a medio, tapa y cocina durante 90 minutos, o hasta que la carne se haya ablandado. 2. Mientras, asa los jitomates en un comal a fuego medio-alto hasta que empiecen a abrirse y la cáscascara se haya quemado un poco, entre 10 y 15 minutos, dependiendo del tamaño de los jitomates. Licua y reserva. 3. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio-alto. Agrega la cebolla y cocina hasta que se haya acitronado, aproximadamente 5 minutos. Vierte el jitomate licuado y cocina a fuejo lento hasta que espese un poco. 4. Una vez que la carne se haya cocido, retira de la olla y deshebra con la ayuda de dos tenedores. Agrega al sartén de la salsa y sazona con sal y pimienta al gusto. Cocina a fuego lento, sin tapar, hasta que el líquido se haya evaporado casi en su totalidad. 5. Sirve en tostadas o tortillas y adorna con rebanadas de aguacate.

