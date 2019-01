Noodles (Fideos) Coreanos Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Una receta coreana bastante agradable. Los vegetales de la receta son un ejemplo, agrega lo que más te guste. Ingredientes 227 g (½ libra) de noodles (fideos) orientales

3 tazas (750 ml) de agua

100 g (1/4 de libra) de carne de res en tiras

1 cebolla cortada en julianas

1 zanahoria mediana cortada en julianas de 5 cm (2 pulgadas) de largo

3 cebollitas cambray de 5 cm (2 pulgadas) de largo

1/2 ½ cucharadita de ajo triturado Para la salsa 2 cucharadas de salsa de soya

½ cucharadita de azúcar

½ cucharadita de ajonjolí

½ cucharadita de aceite de ajonjolí Cómo hacerlo 1. Hierve el agua y agrega los noodles (fideos). Cocina de 10 a 12 minutos hasta que los noodles se vean transparentes y blandos. Cuela, deja reposar durante 10 minutos y enjuaga con agua fría. Corta de 2 a 3 veces. 2. Saltea la carne con 2 a 3 gotas de aceite, ajo, una pizca de sal y pimienta negra. Saltea por separado la zanahoria, cebolla, cebollita cambray con 2 ó 3 gotas de aceite, una pizca de sal y pimienta negra. 3. Coloca todos los ingredientes salteados en un tazón grande. Agrega los noodles, luego los ingredientes de la salsa y revuelve bien.

