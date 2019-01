Pastel con moras Tiempo Total 1 H 5 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 12 Pastel de vainilla relleno de mermelada de moras, bañado con un jarabe de naranja y cubierto con un betún de queso crema con un toque de naranja. Puedes sustituir la mermelada de frambuesa y las frambuesas frescas por otro tipo de moras como las moras azules, zarzamoras o fresas. Ingredientes Jarabe 4 1/2 tazas de harina

2 cucharaditas de polvo para hornear

1 cucharadita de sal

210 gramos de mantequilla

2 tazas de azúcar (dividida en 2)

1 1/2 cucharadita de extracto de vainilla clara

1 1/2 taza de leche

9 claras de huevo

1 cucharada de jugo de naranja

1 taza de agua

1 taza de azúcar Adorno 360 gramos de queso crema a temperatura ambiente

1 taza de mantequilla a temperatura ambiente

5 1/2 tazas de azúcar glass

1 cucharadita de extracto de naranja

1/4 taza de mermelada de frambuesa

180 gramos de frambuesas

1 hoja de menta Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 ºC. Rocía 2 moldes de 25 centímetros de diámetro con mantequilla en aerosol. 2. Mezcla en un tazón la harina, polvo para hornear y sal. 3. Bate la mantequilla en otro tazón con 1 taza de azúcar hasta acremar, aproximadamente 3 minutos. Sin dejar de batir, agrega el extracto de vainilla, luego la mezcla de harina, alternando con leche en tres partes. 4. Lava y seca muy bien las aspas de la batidora y bate las claras con 1 taza de azúcar en un tazón limpio hasta formar picos firmes. Incorpora las claras al tazón al resto de los ingredientes con movimientos envolventes. 5. Vierte la masa dentro de los moldes y hornea durante 40 minutos o hasta que pase la prueba del palillo. Deja enfriar dentro del molde durante 10 minutos, luego desmolda y coloca sobre una rejilla para que se enfríe completamente. Pastel 7. Calienta el jugo de naranja en una olla pequeña a fuego moderado hasta que se reduzca a la mitad. Agrega el azúcar y el agua y sigue calentando, sin dejar de mover, hasta que toma la consistencia de un jarabe. Retira del fuego y permite que se enfríe. Jarabe 9. Bate la mantequilla con el queso crema hasta incorporar perfectamente, asegurándote de que no queden grumos de mantequilla. Luego añade el azúcar glass y la esencia de naranja.

10. Para armar el pastel, baña los panes con el jarabe y unta la mermelada sobre la superficie de uno. Coloca el segundo pan sobre la mermelada, formando una especie de sándwich. Embetuna y decora con las frambuesas y las hojas de menta. Betún

