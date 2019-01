Muffins de manzana y canela Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Muffins de manzanas secas, cubiertos con una capa crujiente de nuez, canela y azúcar. Un postre muy fácil de hacer para cualquier día, hasta con niños. Ingredientes Cubierta 1/2 taza de nueces picadas

1/2 taza de azúcar mascabado

1/4 taza de harina

1/2 cucharadita de canela

2 cucharadas de mantequilla derretida

Masa

2 tazas de harina

1 cucharada de polvo para hornear

1/2 cucharadita bicarbonato de sodio

1/2 cucharadita de canela

1/4 cucharadita de sal

1/8 cucharadita de nuez moscada molida

1/2 taza de manzanas picadas secas

1/2 taza de azúcar estándar

2 huevos

1/2 taza de leche

1 taza de puré de manzana

4 cucharadas de mantequilla derretida Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 ºC. Engrasa y enharina 2 moldes para hornear pequeños. 2. Mezcla en un tazón los cinco ingredientes de la cubierta y reserva. 3. Aparte, mezcla 2 tazas de harina, polvo para hornear, bicarbonato de sodio, 1/2 cucharadita de canela, sal y nuez moscada en un segundo tazón. Incorpora las manzanas y el azúcar. 4. Bate en un tercer tazón los huevos junto con la leche, puré de manzana y 2 cucharadas de mantequilla derretida, hasta tener una mezcla homogénea. Incorpora los ingredientes secos en el segundo tazón y mezcla bien. 5. Divide la masa entre los moldes engrasados y espolvorea con la cubierta de nuez. 6. Hornea durante 25 minutos o hasta que pasen la prueba del palillo. Deja enfriar dentro de los moldes durante 10 minutos, desmolda y coloca sobre una rejilla para que se enfríen por completo.

