Café a la mexicana Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 1 Una mezcla de café caliente con tequila, licor de café y crema batida. Perfecto para esas noches de invierno. Prueba esta receta para tu cena de navidad o de año nuevo. Ingredientes 120 mililitros de café caliente recién hecho

30 mililitros de licor de café

30 mililitros de tequila

1 cucharada de crema batida tipo Chantilly® (opcional)

1 pizca de canela molida (opcional)

1 pizca de canela molida (opcional)

1 pizca de cocoa en polvo (opcional) Cómo hacerlo 1. Vierte el café en una taza. Agrega el licor de café y tequila. Cubre con crema batida y espolvorea canela y cocoa en polvo.

