Sangría clásica española Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 2 H 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Vino tinto seco con jugo de naranja, ron y rebanadas bien delgadas de naranja y limones verde y amarillo. ¡Lo mejor de todo es que no se diluye con refrescos ni agua mineral! Ingredientes 1 limón amarillo

1 limón verde sin semillas

1 naranja

1½ tazas de ron

½ taza de azúcar

1 botella (750 ml) de vino tinto seco

1. Corta los limones y la naranja en rebanadas delgadas y colócalas en una jarra de cristal grande. Agrega ron y azúcar y mezcla bien. Refrigera durante 2 horas. 2. Antes de servir, machaca suavemente la fruta con una cuchara de madera. Agrega vino tinto y jugo de naranja. Mezcla bien y sirve en copas con cubos de hielo.

