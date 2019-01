Limonada con vodka y hierbabuena Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 La limonada fresca se licúa con vodka y hielo, se sirve en vasos jaiboleros, luego se adorna con limón y hierbabuena. Una bebida bastante refrescante. Ingredientes 1 litro de limonada recién preparada

2 tazas de vodka

4 tazas de cubos de hielo

2 limones en mitades

Coloca la limonada y el vodka dentro del vaso de la licuadora. Agrega el hielo y licua hasta que este último se haya triturado. Vierte la mezcla en 4 vasos. Pasa las mitades de limón por azúcar, luego insértalas en el borde de cada vaso. Adorna con 2 ramitas de menta.

