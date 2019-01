Martini con tequila Tiempo Total 4 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 4 Min Porciones 1 Una receta que sustituye el vodka por tequila, dándole un toque mexicano a esta bebida clásica. Utiliza preferentemente tequila blanco. Ingredientes 90 mililitros de tequila

15 mililitros de vermout seco

15 mililitros de amargo de angostura

1. En una coctelera llena de hielo, combina el tequila, vermut y amargo de angostura. Agita bien y vierte en una copa cocteleral. Adorna con la cáscara de limón.

