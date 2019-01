Cerveza roja picante Tiempo Total 1 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 1 Min Porciones 1 Una bebida un poco similar a la michelada, pero sin el jugo de limón y con jugo de jitomate con verduras. Deliciosa durante la tarde o la noche. Ingredientes 1 cerveza de 355 mililitros, fría

165 ml de jugo de jitomate con verduras

1 chorrito de salsa picante de botella

1 chorrito de salsa inglesa

1 pizca de sal Cómo hacerlo 1. En un tarro cervecero congelado, combina el jugo de verduras y jitomate, salsa picante, salsa inglesa y sal sal. Vierte la cerveza Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.